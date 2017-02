Em Madri, Maradona briga com jornalista – e até com a namorada

Diego Armando Maradona parou de jogar há muito tempo, mas vem sendo uma das atrações da prévia do duelo entre Real Madrid e Napoli pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O ex-jogador está em Madri para acompanhar a equipe italiana pela qual se consagrou, mas nem mesmo o luxo da capital espanhola tirou a calma de Maradona. Nesta terça-feira, o ídolo do futebol argentino teve uma ríspida discussão com um jornalista. E, mais tarde, se desentendeu com a namorada Rocío Oliva e teve até de dar explicações à polícia.

A primeira confusão aconteceu na porta do restaurante do hotel, quando o jornalista Ángel García, da rádio Cadena Cope, de Madri, se aproximou para perguntar o que o ídolo do Napoli esperava da partida. Maradona ignorou e afastou o repórter com um empurrão. “Maradona me deu um golpe”, reclamou o jornalista. Maradona ouviu e se enfureceu. “Não, não, golpe não. Se te pego, te deixo sem nariz”.

O jornalista tentou argumentar, mas levou outra patada de Diego. “O que quero é comer tranquilo com a minha família, e você não pode estar no meu hotel se não tem quarto aqui. Você tem um microfone, faça seu trabalho. E lembre-se, se eu te pegar no mano a mano, te arrebento.” Abaixo, o vídeo da confusão:

Mais tarde, o hotel onde Maradona está hospedado chamou a polícia por causa de um suposto desentendimento entre o ex-jogador de 56 anos e a namorada, 30 anos mais jovem. Os agentes foram até o local, mas eles não encontraram nenhuma evidência de qualquer briga depois de falar com o craque argentino e a namorada. Além disso, nenhum dos envolvidos decidiu prestar queixa.

As autoridades não confirmaram da mulher. As informações da imprensa espanhola, porém, são de que Rocío Oliva entrou em contato com a recepção do hotel. A partir daí, o diretor da instalação chamou a polícia. Os barracos do casal não são novidade: em 2014, Maradona foi flagrado agredindo a companheira, que mexia em seu celular.