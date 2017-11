Em imagens, as estrelas do Salão Duas Rodas

O Salão Duas Rodas abriu as portas nesta terça-feira em São Paulo para mostrar as maiores novidades das principais montadoras e marcas relacionadas a motocicletas. São mais de 500 modelos em exposição, e atrações radicais como o Wall of Challenge, em que pilotos aceleram em um ângulo de 90 graus em um espaço de nove metros de diâmetro, e simuladores de pilotagem. As montadoras também oferecem test rides com seus modelos.

O Salão Duas Rodas 2017 termina no domingo. Até sábado, vai das 14h às 22h; e no domingo. das 11h às 19h. São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5). Ingressos de 22,50 reais (meia) a 300 reais (com pacote de atrações).