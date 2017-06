Em clássico com 10.000 torcedores, Flamengo e Botafogo empatam

Flamengo e Botafogo empataram sem gols, na manhã deste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de apenas 10.000 torcedores, o Flamengo teve ligeira superioridade. Na tabela, o Botafogo está na frente, com sete pontos, um a mais que o Flamengo, com seis. A partida contou com baixo público por causa das limitações do Raulino de Oliveira.

O primeiro tempo em Volta Redonda foi de poucas emoções, mas muita marcação e lances ríspidos. Em meio a encontrões e divididas duras, quem levou a pior foi o Botafogo, que perdeu o lateral-esquerdo Victor Luis e o volante Airton, ambos por lesão. Os dois preocupam o técnico Jair Ventura e podem ficar fora de combate nas próximas partidas.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela quinta rodada do Brasileiro. Às 21 horas, o Botafogo visitará o Santos no Pacaembu, em São Paulo. Às 21h45, o Flamengo vai enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, em Recife.

(Com Estadão Conteúdo)