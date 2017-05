Em 2014, Gabriel Jesus sonhava com hexa – pintando a rua

A imagem de um garoto de 17 anos, descalço, pintando a rua em verde e amarelo, ansioso pelo início da Copa do Mundo de 2014, fez sucesso nas redes sociais na noite desta segunda-feira. O motivo: menos de três anos depois, o menino do Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, é o camisa 9 da seleção brasileira e uma das principais esperanças do time para o hexacampeonato que não veio naquela ocasião. As fotos foram postadas pelo próprio Gabriel Jesus, do Manchester City, que atualmente passa férias no bairro onde cresceu.

Pintando a rua para a copa de 2014 🇧🇷🤙🏽🙏⚽️ #tempodecriança #semprefuisonhador A post shared by Gabriel Jesus (@dejesusoficial) on May 29, 2017 at 7:05pm PDT

“Pintando a rua para a Copa de 2014”, escreveu na legenda, com as hashtags “Tempo de criança” e “Sempre fui sonhador”. Na época, Gabriel Jesus era uma promessa da base do Palmeiras. Ele subiria ao profissional no ano seguinte para conquistar a Copa do Brasil de 2015 e o Brasileirão de 2016, antes de ser vendido ao clube inglês.

Pela seleção brasileira, o atacante de 20 anos já conquistou a medalha de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro e marcou cinco gols nas Eliminatórias para a Copa de 2018 na Rússia. Recuperado de uma fratura no pé direito, ele está convocado pelo técnico Tite para os amistosos contra Argentina e Austrália, em 9 e 13 de junho. Enquanto o dia da apresentação não chega, ele mata as saudades dos amigos e da família no Jardim Peri.