Eliminatórias-2018: Brasil x Paraguai será em São Paulo

A CBF anunciou nesta quarta-feira que o jogo entre Brasil e Paraguai, agendado para o 28 de março, será no Itaquerão. Assim, o estádio do Corinthians vai receber a primeira partida da seleção como mandante em 2017, na 14ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

O jogo marcará o retorno de Tite, ídolo da torcida do Corinthians, a Itaquera. Desde que o treinador gaúcho assumiu a seleção, em junho, o Brasil venceu todos os seis jogos que disputou e assumiu a liderança do torneio, com 27 pontos em 12 partidas. Cinco dias antes de jogar em São Paulo, a seleção vai encarar o Uruguai, fora de casa.

Antes dos compromissos com Uruguai e Paraguai, o Brasil fará um amistoso no dia 25 de janeiro com a Colômbia, no Engenhão, no Rio de Janeiro, com renda revertida para os familiares das vítimas da tragédia aérea da Chapecoense. Como o jogo ocorrerá fora das datas reservadas pela Fifa para compromissos internacionais, Tite só vai convocar jogadores que atuam no Brasil.

Em 2017, o Brasil fará mais dois jogos como mandante pelas eliminatórias: com o Equador, no fim de agosto, e com o Chile, em outubro. Os locais ainda não foram divulgados pela CBF.

(Com Estadão Conteúdo)