Douglas Costa se machuca em vitória do Bayern e preocupa Tite

O técnico Tite ganhou mais um motivo de preocupação para a seleção brasileira. Cotado para começar como titular os dois próximos compromissos nas Eliminatórias, Douglas Costa saiu lesionado da vitória do Bayern de Munique sobre o Colônia, por 3 a 0, neste sábado, fora de casa.

Sentindo dores na perna esquerda, ele foi substituído logo no início do segundo tempo por Ribéry. Em setembro, Douglas Costa já precisou ser cortado da seleção para os duelos contra Bolívia e Venezuela, realizados em outubro. À época, Tite o substituiu por Taison, que atua no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Ainda não se sabe a gravidade da lesão, mas o Bayern também liga o sinal de alerta, uma vez que na terça-feira encara o Arsenal, na Inglaterra, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. A situação, é verdade, é tranquila. Na ida, o Bayern fez 5 a 1.

No Campeonato Alemão, o Bayern também está cada vez mais tranquilo. Ao vencer o Colônia, chegou aos 56 pontos, contra 49 do vice-líder RB Leipzig, que na sexta-feira ficou apenas no empate em 2 a 2 com o Augsburg, fora de casa.

Em Colônia, o time de Carlo Ancelotti abriu o placar aos 24 minutos, com jogada de volantes: cruzamento de Vidal, gol de Javi Martínez. Na volta do segundo tempo, Bernat bateu cruzado, a bola bateu na zaga e entrou. Substituto de Douglas Costa, Ribéry anotou o terceiro já no último minuto.

OUTROS JOGOS – Também neste sábado, o Borussia Dortmund bateu o Bayer Leverkusen por 5 a 2, em casa. Aubameyang anotou dois gols (o segundo e o terceiro), enquanto os jovens

Pulisic, de 18 anos, e Dembélé, de 19, também deixaram os deles. Schürrle fez o quinto, de pênalti.

O brasileiro Wendell fez bonito gol de falta para o Bayer Leverkusen, deixando o placar em 3 a 2. No lance, bateu de perna esquerda no ângulo do goleiro Burki, que passou longe da bola, sem nenhuma chance.

Com 43 pontos, em terceiro, o Borussia Dortmund se aproximou do RB Leipzig, que está apenas seis pontos à frente. Já o Hoffenheim foi a 41, em quarto, depois de também ganhar seu jogo por 5 a 2, sobre o vice-lanterna Ingolstadt, em casa. O húngaro Szalai foi o destaque da partida, com dois gols.

Na briga contra o rebaixamento, o Werder Bremen ganhou do lanterna Darmstadt por 1 a 0, em casa, num gol de pênalti de Kruse. Com 25 pontos, ganhou uma posição, do Wolfsburg, que só empatou em 1 a 1 com o Mainz, no estádio do rival. Mario Gómez deixou o dele.

Agora a disputa contra a degola tem Werder Bremen com 25 pontos, Wolfsburg com 23, Hamburgo com 20, Ingolstadt com 18 e Darmstadt com 12. Os dois últimos caem enquanto o antepenúltimo disputa uma repescagem contra o segundo colocado da terceira divisão.