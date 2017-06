Djokovic é eliminado de Roland Garros; Nadal avança às semifinais

Novak Djokovic, o último campeão de Roland Garros, se despediu do Grand Slam francês nesta quarta-feira com uma derrota arrasadora nas quartas de final. O tenista sérvio foi eliminado pelo austríaco Dominic Thiem por 3 sets a 0, parciais de 7/6(5), 6/3 e 6/0. Na semifinal, Thiem enfrentará o eneacampeão Rafael Nadal.

Sétimo colocado do ranking da ATP, Thiem conseguiu uma revanche e tanto diante de Djokovic. Há duas semanas, ele havia sido derrotado pelo sérvio por 6/1 e 6/0, na semifinal do Masters de Roma. Na ocasião, disse que Djokovic era o adversário que mais odiava enfrentar. Nesta quarta, porém, Thiem dominou completamente o número 2 do mundo e venceu em apenas 2h15 de partida.

Em busca de seu 10º título no saibro de Paris, Rafael Nadal chegou à semifinal ao vencer o compatriota Pablo Carreño, que abandonou o jogo por uma lesão abdominal quando perdia por 6-2 e 2-0.