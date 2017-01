Dispensado pela Nike, tenista brilha com camiseta de R$ 48

O tenista britânico Daniel Evans passou de desacreditado (até mesmo por seu patrocinador) a sensação do Aberto da Austrália. Depois de eliminar o cabeça de chave número 7, o croata Marin Cilic, na estreia, Evans bateu nesta sexta-feira o queridinho da casa, o australiano Bernard Tomic, 27º do mundo, por 3 sets a 0 (com parciais de 7/5, 7/6 e 7/6). Foi o momento mais glorioso da carreira do inglês de 26 anos, 51º do mundo, que no início do torneio passou por uma situação desagradável.

A Nike, antiga fornecedora de material esportivo de Evans, rompeu o acordo dias antes do Aberto da Austrália. O jogador, porém, não demonstrou abatimento: foi a lojas de artigos esportivos de Melbourne e comprou camisetas brancas da marca japonesa Uniqlo ao preço de 19,99 dólares australianos (48 reais pela cotação atual). Diversos sites do Reino Unido repercutiram a história e até divulgaram onde comprar o modelo idêntico ao de Evans.

Só com as duas vitórias conquistadas no Grand Slam, Evans já poderá comprar muitos novos uniformes: ele já garantiu 139.000 libras (548.000 reais) por ter alcançado a terceira fase. Seu próximo adversário será o francês Jo-Wilfried Tsonga, 12º do mundo.