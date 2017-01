Disfarçado, Rivaldo surpreende fãs do Barcelona; assista

O Barcelona recebeu nesta semana um de seus maiores ídolos, o meia brasileiro Rivaldo. O craque aposentado de 44 anos participou de uma promoção da equipe catalã e voltou a vestir o uniforme azul e grená, mas sob outra identidade. Com máscara, peruca e cavanhaque, Rivaldo foi apresentado como “Roberto da Silva” e participou de uma pelada com torcedores do Barcelona no centro de treinamento do clube.

Apesar de seu característico caminhar e habilidade na perna esquerda, o disfarçado Rivaldo passou despercebido pelos outros jogadores. No fim da brincadeira, o melhor jogador do mundo de 1999 e pentacampeão mundial em 2002 foi eleito o melhor da pelada e, aí sim, arrancou a máscara, para surpresa dos fãs.

“Foi uma experiência divertida, eu nunca tinha feito algo assim antes. Em alguns momentos acho que algumas pessoas suspeitaram, mas quando vi que as caras de surpresa deles no fim do jogo, soube que eles não faziam ideia”, afirmou o brasileiro após o jogo.

Rivaldo brilhou no Barcelona entre 1997 e 2002, com a conquista de duas ligas espanholas. No início da semana, ele visitou o atual plantel do clube e posou para foto com Lionel Messi, Neymar e Suárez. Pelo menos por um dia, o trio MSN virou o quarteto “MRSN”: