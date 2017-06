Diretor do Atlético-MG, Eduardo Maluf morre aos 61 anos

O diretor de futebol do Atlético-MG, Eduardo Maluf, morreu nesta quinta-feira, aos 61 anos, vítima de um câncer no estômago, constatado em 2016. No começo deste ano, chegou a retomar as suas atividades no clube, mas a saúde piorou.

Ex-jogador do Valeriodoce, Maluf iniciou a sua carreira de dirigente no clube de Itabira, no interior mineiro, chegando ao Atlético-MG em 2000, para uma breve passagem. Depois, retornaria ao clube como diretor de futebol em 2010, função que manteve até hoje.

Nesse período, teve participação direta na montagem dos elencos que conquistaram os títulos do Campeonato Mineiro (2000, 2012, 2013, 2015 e 2017), da Copa Libertadores (2013), da Recopa Sul-Americana (2014) e da Copa do Brasil (2014).

(Com Estadão Conteúdo)