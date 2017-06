Diretor da Juventus confirma saída de Daniel Alves

A Juventus anunciou nesta quarta-feira a saída do lateral Daniel Alves. O destino do brasileiro ainda não foi revelado, mas o Manchester City aparece como principal candidato a contratá-lo. “Nós vamos resolver as questões contratuais em um acordo mútuo e desejamos a ele muita sorte no futuro”, declarou o CEO e diretor-geral da Juventus, Giuseppe Marotta.

Daniel Alves teria dito aos dirigentes da Juventus que deseja atuar na Inglaterra. Ele teria recebido propostas do Manchester City, onde poderia voltar a jogar sob o comando de Pep Guardiola, com quem fez parceria de sucesso no Barcelona e a quem sempre elogiou.

Daniel Alves pode não ser o único brasileiro a deixar a Juventus. Marotta confirmou que o clube recebeu uma proposta “considerável” por Alex Sandro, após a imprensa europeia noticiar o desejo do Chelsea de contratar o jogador.

(Com Estadão Conteúdo)