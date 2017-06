Derrota em Salvador deixa Atlético-GO sem técnico

O Atlético-GO está sem técnico. Marcelo Cabo pediu demissão após a derrota para o Bahia por 3 a 0, nesta segunda-feira, na Arena Fonte Nova, em jogo que fechou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador, os jogadores não vinham mais respondendo aos seus comandos e sua saída “é o melhor para o clube neste momento”.

A derrota foi a quarta seguida do time goiano, que ocupa a lanterna do campeonato, sem nenhum ponto. A equipe perdeu para Coritiba, Flamengo e Corinthians, além do Bahia. Alguns treinadores cotados para o cargo são Argel Fucks, ex-Vitória, Mazola Júnior, ex-Vila Nova-GO, e Guilherme Alves, que no ano passado também dirigiu o rival goiano no Brasileiro da Série B.

A decisão foi tomada no vestiário da Fonte Nova, onde Marcelo Cabo a comunicou aos jogadores e ao vice-presidente Adson Batista. O técnico dirigia o time de Goiânia desde o ano passado, quando sagrou-se campeão da Série B. No total, foram 60 jogos com 28 vitórias, 16 empates, 16 derrotas, com aproveitamento de 55,5%.

Por enquanto, a equipe será dirigida pelo auxiliar-técnico João Paulo Sanches. Ele vai dirigir o Atlético contra a Ponte Preta, na quinta-feira, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela quinta rodada do Brasileirão.

(Com Estadão Conteúdo)