Depois da Mercedes, equipe Sauber sofre tentativa de assalto

Um dia após o assalto à equipe Mercedes na saída do Autódromo de Interlagos, a Sauber também foi vítima de criminosos na Zona Sul de São Paulo. na véspera da realização do GP do Brasil, na capital paulista. Por volta das 22h, um veículo bateu na parte lateral da van que transportava funcionários do time com a intenção de fazê-la parar, segundo informou uma engenheira da escuderia. Ninguém ficou ferido no incidente.

“Um carro acabou de bater na nossa van tentando nos fazer parar com um outro logo à frente”, escreveu no Twitter Ruth Buscombe, estrategista sênior de engenharia da equipe suíça. “Mesmo deixando o circuito mais tarde, eles nos seguiram ou foram alertados de uma van que seguia para um caminho em que já não contava mais com a presença policial próxima à pista”.

#F1 Be careful leaving circuit even with added security. Just got hit by one car trying to make us stop with another ahead. Even left at an odd time (late) and they either followed or were alerted of a van headed that way past the end of the police presence near track. #BrasilGP pic.twitter.com/pPAmUgTvNy — Ruth Buscombe (@RuthBuscombe) November 12, 2017

A integrante da Sauber postou uma foto da van que foi atingida e alertou: “Mesmo com a segurança reforçada, tome cuidado ao deixar o circuito”. A escuderia não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

Na sexta-feira, uma van que transportava membros da Mercedes foi abordada por volta das 20 horas de sexta-feira, nas proximidades da Avenida Interlagos. O veículo teve sua passagem interrompida por outro carro e o assalto foi anunciado. Outra van, da Williams, estava por perto, mas não foi abordada pelos assaltantes. Logo atrás, vinha um veículo da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Como a van era blindada, saiu rapidamente e evitou qualquer perda material.

O tetracampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton desabafou sobre o episódio de violência. ” Isso acontece todo ano”, escreveu o piloto no Twitter, adicionando que “a F1 e as equipes precisam fazer mais, não há mais desculpas”. O britânico deu detalhes sobre o caso, e relatou que “tiros foram disparados” e “armas colocadas na cabeça” dos funcionários da Mercedes.

Some of my team were held up at gun point last night leaving the circuit here in Brazil. Gun shots fired, gun held at ones head. This is so upsetting to hear. Please say a prayer for my guys who are here as professionals today even if shaken. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 11, 2017

This happens every single year here. F1 and the teams need to do more, there’s no excuse! — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 11, 2017

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 acontece neste domingo, às 14h.