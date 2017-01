De muletas, Neto marca presença na apresentação da Chapecoense

Começou oficialmente nesta sexta-feira o renascimento da Chapecoense. Pouco mais de um mês após a tragédia na Colômbia que matou 71 pessoas, o time catarinense se apresentou para a temporada de 2017 na Arena Condá, em Chapecó, em uma manhã marcada por forte emoção. O zagueiro Neto, um dos três atletas sobreviventes, foi até o clube de muletas, vestiu a camisa e passou sua mensagem de apoio aos reforços da Chapecoense.

O jornalista Rafael Henzel, outro sobrevivente da tragédia, exibiu em sua conta no Twitter o momento em que Neto se uniu aos colegas. “Guerreiro, zagueiro Neto está no grupo. Momento importante: o recomeço”, escreveu.

@ChapecoenseReal está sendo apresentada neste momento. Guerreiro, zagueiro Neto está no grupo. Momento importante: o recomeço. pic.twitter.com/YcACvercqd — Rafael Henzel (@rafahenzel) January 6, 2017

Uma foto vale mais que mil palavras…

Neto com os atletas da base que subiram para o profissional.#VamosChape pic.twitter.com/hMU71nIgEg — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 6, 2017

A Chapecoense divulgou o vídeo da apresentação do grupo, com o discurso do novo diretor executivo Rui Costa. Neto foi aplaudido por todo o grupo ao ser anunciado. “Estamos aqui com os principais nomes para a reconstrução. Eu faço agradecimento especial a um atleta que está se reapresentando aqui: o Neto. Seja bem-vindo, Neto. Seja bem-vindo a sua casa, alugar que te pertence”, disse Rui Costa.