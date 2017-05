Dana confirma: luta entre McGregor e Mayweather deve acontecer

O presidente do UFC, Dana White, revelou em entrevista ao canal americano TNT que já tem acordo com o principal nome do MMA da atualidade, Conor McGregor, para uma luta contra o astro do boxe Floyd Mayweather. “O lado de McGregor já está resolvido. Estou trabalhando no lado do Mayweather agora”, disse o empresário. “Se conseguirmos um acordo com Mayweather, a luta vai acontecer”.

Horas depois, em nota no site TheMacLife, McGregor confirmou a informação de White. “É uma honra assinar esse contrato que vai quebrar recordes. A primeira e mais importante parte deste histórico contrato já está assinada. Parabéns às partes envolvidas e agora nós esperamos a assinatura de Al Haymom (empresário de Mayweather) e de seu boxeador nos próximos dias”, disse o campeão peso-leve do UFC.

Apesar de ainda não terem sido divulgados detalhes sobre o contrato, Dana White adiantou que a luta aconteceria sob as regras do boxe. Desde o início de 2016, McGregor vem provocando o atleta americano, pedindo por um confronto. Em março, Mayweather anunciou que havia desistido da aposentadoria no boxe para enfrentar o irlandês. Sua última luta foi em setembro de 2015, quando venceu Andre Berto e anunciou o fim da carreira com 49 vitórias em 49 lutas.

1. Floyd Mayweather comemora depois de derrotar Manny Pacquiao

2. Com a vitória, o pugilista americano Floyd Mayweather Jr., conquista a unificação dos títulos da categoria meio médio e segue invicto em sua carreira

3. Com a vitória, o pugilista americano Floyd Mayweather Jr., conquista a unificação dos títulos da categoria meio médio e segue invicto em sua carreira

4. O pugilista americano Floyd Mayweather Jr., e o filipino Manny Pacquiao, em luta de unificação do título de meio médio em Las Vegas (EUA)

5. Os boxeadores, Pacquiao e Mayweather durante os primeiros rounds da luta

6. O pugilista americano Floyd Mayweather Jr., e o filipino Manny Pacquiao, em luta de unificação do título de meio médio em Las Vegas (EUA)

7. Mayweather vence Pacquiao

8. Manny Pacquiao e Floyd Mayweather se cumprimentam após a luta

(com Estadão Conteúdo)