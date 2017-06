Cruzeiro lança camisas inspiradas nos anos 90

O Cruzeiro estreou neste domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, o seu novo uniforme. O modelo azul traz de volta as famosas marcas d’água, febre nos anos 90, e é justamente inspirado naquela vitoriosa década do clube. Os losangos preenchidos pelas tradicionais estrelas do clube se referem especialmente ao título da Copa Libertadores de 1997.

“Fizemos uma grande homenagem às nossas grandes conquistas da década de 90 e, em especial, ao time bicampeão da Taça Libertadores. Essas são algumas daquelas camisas que os torcedores do Cruzeiro farão questão de comprar e guardar na coleção das mais especiais do clube”, afirmou o presidente da Raposa, Dr. Gilvan de Pinho Tavares.

Em seu material de divulgação, a fornecedora Umbro lembrou que, vestindo camisas semelhantes, o Cruzeiro conquistou a Copa Libertadores da América (1997), a Copa do Brasil (1993 e 1996), a Supercopa dos Campeões da Libertadores da América (1991, 1992) e a Recopa Sul-Americana (1998) no período. O modelo 2, branco, tem gola polo e poucas referências à década de 90.

Conheça mais detalhes da nova camisa I do Cruzeiro Esporte Clube! #OMantoDeGlórias #CruzeiroeUmbro Uma publicação compartilhada por Cruzeiro Esporte Clube (@cruzeiro) em Jun 25, 2017 às 11:02 PDT