Cristiano Ronaldo sobre Messi: “Essa guerra não existe”

Cristiano Ronaldo afirmou nesta quarta-feira que a rivalidade com Lionel Messi se limita ao campo de futebol e às premiações de gala. Segundo o craque português do Real Madrid, a relação entre eles é “normal”. “Para mim, essa guerra não existe”, afirmou Cristiano ao jornal chinês Dongqiudi, que organizou sua própria premiação e o elegeu o melhor jogador do mundo.

“Somos rivais, porque jogamos em clubes diferentes, mas quando estamos juntos temos respeito um pelo o outro. Temos uma relação normal.“, completou Cristiano, que admitiu incômodo com as comparações com o craque do Barcelona.

“As pessoas nos comparam constantemente, até como nossos filhos crescem, vão no colégio, quem é mais rápido. Faz parte do negócio, mas eu acho que não se pode comparar. Cristiano é Cristiano e Messi é Messi. Somos grandes jogadores, individual e coletivamente. Os títulos falam por si só. Somos pessoas diferentes, que fazem seu trabalho”

O atacante de 31 anos, que venceu a Bola de Ouro da revista France Football e o prêmio The Best, da Fifa, de melhor jogador do mundo em 2016, garantiu ao jornal chinês que não se incomoda como os ‘haters’. “Isso simplesmente não me importa. Só trato de fazer o meu trabalho e ser eu mesmo. Eu vou todo os dias para a cama de bom humor e contente. Não estou aqui para agradar aos críticos, estou aqui para fazer feliz o meu seguidor. São os que mostram respeito e carinho e que estão comigo o tempo todo. Isso é o mais importante para mim.”