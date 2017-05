Cristiano Ronaldo será pai de gêmeos, diz revista italiana

Cristiano Ronaldo se prepara para a decisão da Liga dos Campeões do próximo sábado e, segundo a revista italiana Chi, também aguarda um evento ainda mais especial: a chegada de gêmeos. A revista estampa em sua capa uma foto do jogador do Real Madrid com a namorada Georgina Rodríguez visivelmente grávida, durante viagem recente à Ilha de Córsega, na França.

Segundo a Chi, Georgina estaria no quarto mês de gravidez, à espera de gêmeos. O primogênito do jogador, Cristiano Júnior, acompanhava o casal na viagem. A identidade da mãe do garoto é desconhecida. Cristianinho, que completará sete anos em junho, vive em Madri com o pai e a avó, Dolores.

Cristiano e Georgina assumiram publicamente o namoro em janeiro, na entrega do prêmio de melhor do mundo da Fifa, vencido pelo atacante do Real Madrid. Na semana passada, Cristiano iniciou os rumores sobre paternidade ao publicar uma foto em que aparece acariciando a barriga da namorada. No próximo sábado, ele disputará a final da Liga dos Campeões diante da Juventus, em Cardiff, no País do Gales.