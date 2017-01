Cristiano Ronaldo insulta torcida do Real Madrid após vaias

Nem mesmo o melhor jogador do mundo escapa da conhecida exigência da torcida do Real Madrid. Neste domingo, Cristiano Ronaldo e seus colegas de clube receberam algumas vaias durante a vitória da equipe por 3 a 0 sobre a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu. O craque português, eleito pela quarta vez o melhor jogador do ano pela Fifa e artilheiro nas conquistas da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes do ano passado, não digeriu nada bem as críticas. Imagens captadas pela emissora Cuatro mostraram Cristiano Ronaldo furioso com as vaias e respondendo com xingamentos.

Aos 23 minutos da primeira etapa, Cristiano se enfezou com as primeiras e tímidas vaias. “Filhos da p…”, gritou, em espanhol, em direção às tribunas. Minutos depois, repetiu o xingamento, em bom português. Diante de mais vaias, não apenas contra ele, mas toda a equipe (o lateral brasileiro Danilo e o atacante francês Karim Benzema se tornaram os principais alvos após a eliminação na Copa do Rei), Cristiano explodiu e soltou um palavrão ainda mais ofensivo. O capitão Sergio Ramos chamou sua atenção e cobrou foco na partida. Assista abaixo:

Depois de um início ruim, o Real Madrid deslanchou e conseguiu a vitória. Cristiano brilhou com uma assistência e um belo gol de cobertura, mas celebrou seu tento apontando apenas para os familiares no camarote. Apesar do mal-estar, o Real Madrid abriu vantagem na liderança do Campeonato Espanhol, com 46 pontos, quatro a mais que o Barcelona.