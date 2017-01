Cristiano Ronaldo imita Felipão aos brasileiros do Real Madrid

Cristiano Ronaldo parece guardar boas lembranças do técnico Luiz Felipe Scolari, que o dirigiu entre 2003 e 2008 na seleção portuguesa. Em vídeo gravado no túnel de acesso ao Santiago Barnabéu, o craque do Real Madrid foi flagrado imitando Felipão aos colegas brasileiros de clube na última quarta-feira. Ele ainda citou o Grêmio na conversa e lembrou das instruções que recebia do brasileiro.

“Tá bem, guri? Tá bem, gurizinho? Tá bem pra ir, rapá?”, diz Cristiano a Casemiro. Em seguida, repete a frase a Marcelo e explica: “Scolari que me dizia isso”. Marcelo, então, também faz sua imitação dos tradicionais resmungos do treinador, com quem trabalhou na seleção brasileira entre 2012 e 2014. Neste momento, Cristiano se lembra das instruções: “Vai dar na frente, você dá só a casquinha, e depois vai escorar. Não dizia isso?”.

O lateral Danilo explica que Scolari é natural do sul do Brasil e então Cristiano mostra conhecer sobre o futebol nacional. “Grêmio”, responde o craque, citando o antigo clube de Scolari. Apesar do clima descontraído antes da partida, o Real Madrid perdeu para o Celta de Vido por 2 a 1, pelas quartas de final da Copa do Rei.