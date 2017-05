Cristiano Ronaldo chega aos 400 gols em vitória do Real

Espantando as controvérsias sobre o número de gols pelo Real Madrid, o atacante Cristiano Ronaldo finalmente oficializou, neste domingo, os seus 400 gols pelo time da capital espanhola, na vitória sobre o Sevilla por 4 a 1, no Santiago Bernabéu, na penúltima rodada do Campeonato Espanhol. O craque português ajudou, com dois gols, o time a permanecer firme na briga pelo título contra o rival Barcelona, que também venceu e segue na liderança. Mas a vantagem pela conquista de mais um caneco do torneio nacional é do Real Madrid, cuja pontuação é a mesma (87 pontos) do Barcelona, e ainda tem um jogo a menos na tabela.

O primeiro gol da partida veio aos 9 minutos do primeiro tempo em um lance que causou revolta aos jogadores do Sevilla. O meia Asensio, do Real, sofreu falta na entrada da área e, enquanto os visitantes preparavam a barreira, o zagueiro Nacho Fernández cobrou rapidamente com um chute direto no gol, fazendo 1 a 0 para o Real. O árbitro validou e logo foi cercado pelos adversários, indignados com o aval do juiz. Aos 22, apareceu Cristiano Ronaldo para fazer seu 400º gol oficial pelo Real Madrid, num bate e rebate dentro da área. O número era debate até então. O Real considerou a marca histórica do atacante português na vitória sobre o Atlético de Madri, na semifinal da Liga dos Campeões, mas um gol de 2010, pelo Campeonato Espanhol, não foi relatado na súmula pelo juiz, que deu o gol para o zagueiro Pepe na ocasião. Cristiano Ronaldo ainda fez mais um no segundo tempo, e o meia Tony Kroos concluiu o placar para a equipe.