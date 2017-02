Crefisa renova com Palmeiras e projeta título mundial

A parceria entre Palmeiras e Crefisa continuará firme por mais dois anos. Nesta quarta-feira, a empresa e o atual campeão brasileiro de futebol assinaram a renovação do contrato de patrocínio. O investimento do patrocinador será de 72 milhões de reais em 2017 e 78 milhões em 2018, com bônus por premiações em caso de conquista de títulos. O anúncio foi feito por Leila Pereira, dona da empresa, que já projeta até a conquista do título mundial.

“Não estamos investindo apenas para conquistar a Libertadores, mas também o Mundial de clubes. Visamos conquistar mais vitórias, campeonatos e proporcionarmos felicidade para os torcedores do Palmeiras. Além disso, também buscamos aumentar a exposição da marca, cada vez mais”, afirmou a proprietária da Crefisa, em coletiva realizada na Academia de Futebol.

A empresária também confirmou que o patrocínio da equipe paulista é o maior não apenas do Brasil, mas da América do Sul. Proprietária da Faculdade das Américas (FAM), que também estampa seu nome nas camisas do Palmeiras, Leila disse que a exposição da marca gerou visibilidade às empresas de seu grupo, refletindo até mesmo no aumento de matrículas na instituição de ensino.

Sobre as contratações do clube, a investidora afirmou que não participa das escolhas. “Sempre adquirimos propriedade de marketing quando colaboramos com o Palmeiras. O que é feito com o dinheiro é decidido pelo presidente, não temos ingerência alguma em escolhas relacionadas a jogadores ou administrativas”, disse.

Apesar de não participar das escolhas, Leila é candidata à eleição do Conselho Deliberativo do Palmeiras, neste sábado, ao lado de seu marido, José Roberto Lamacchia. Entretanto, durante a entrevista, afirmou que não pretende ser presidente do clube no futuro, por não possuir tempo hábil para gerenciar ambas as organizações.

1. O goleiro Jailson comemora o título do Campeonato Brasileiro, após partida contra a Chapecoense, em São Paulo zoom_out_map 1 /27 O goleiro Jailson comemora o título do Campeonato Brasileiro, após partida contra a Chapecoense, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 2 /27 Rafael Marques exibe a medalha de ouro do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 3 /27 Gabriel Jesus se emociona ao ser campeão do Campeonato Brasileiro, após partida contra o Chapecoense - 27/11/2016 (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 4 /27 Moisés comemora título do Campeonato Brasileiro após partida contra a Chapecoense, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 5 /27 Gabriel Jesus carrega taça do Campeonato Brasileiro (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 6 /27 O goleiro Fernando Prass e o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, levantam a taça do Campeonato Brasileiro (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 7 /27 Alecsandro levanta taça após ser campeão do Brasileirão, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 8 /27 Time do Palmeiras comemora título do Campeonato Brasileiro no estádio Allianz Parque (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 9 /27 Jogadores do Palmeiras comemoram gol sobre a Chapecoense, pela penúltima rodada do Brasileirão (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 10 /27 Partida entre Palmeiras e Chapecoense, pela penúltima rodada do Brasileirão, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 11 /27 Moisés, do Palmeiras, durante partida contra a Chapecoense, pela penúltima rodada do Brasileirão, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 12 /27 Disputa de bola na partida entre Palmeiras e Chapecoense, pela penúltima rodada do Brasileirão, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 13 /27 Dudu, do Palmeiras, durante partida contra a Chapecoense, pela penúltima rodada do Brasileirão, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 14 /27 Partida entre Palmeiras e Chapecoense, pela penúltima rodada do Brasileirão, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 15 /27 Disputa de bola na partida entre Palmeiras e Chapecoense, pela penúltima rodada do Brasileirão, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 16 /27 Fernando Prass, do Palmeiras, durante partida contra a Chapecoense, pela penúltima rodada do Brasileirão, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 17 /27 Gabriel Jesus, do Palmeiras, durante partida contra a Chapecoense, pela penúltima rodada do Brasileirão, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 18 /27 Jogadores do Palmeiras durante partida contra a Chapecoense no Allianz Parque, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 19 /27 Jogadores do Palmeiras durante partida contra a Chapecoense no Allianz Parque, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 20 /27 Torcedores do Palmeiras acompanham a chegada do ônibus da equipe ao estádio, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 21 /27 Torcedores do Palmeiras acompanham a chegada do ônibus da equipe ao estádio, em São Paulo

zoom_out_map 22 /27 Torcedores do Palmeiras acompanham a chegada do ônibus da equipe ao estádio, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 23 /27 Torcedores do Palmeiras acompanham a chegada do ônibus da equipe ao estádio, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 24 /27 Torcedores do Palmeiras aguardam o início da partida contra a Chapecoense, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 25 /27 Torcedores aguardam ônibus do time do Palmeiras próximo estádio

zoom_out_map 26 /27 Torcedores do Palmeiras lotam as ruas em volta do Allianz Parque para comemorar o título de campeão brasileiro, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 27/27 Torcedores do Palmeiras lotam as ruas em volta do Allianz Parque para comemorar o título de campeão brasileiro, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com)

(Com Estadão Conteúdo)