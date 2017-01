Coutinho supera Neymar e é eleito o melhor brasileiro na Europa

Neymar definitivamente não teve seu melhor ano em 2016. Depois de ficar de fora do top 3 da Bola de Ouro da France Football e do prêmio de melhor do mundo da Fifa, o atacante do Barcelona também perdeu o posto de melhor jogador brasileiro no futebol europeu. O meia Philippe Coutinho, do Liverpool, foi o vencedor do Samba de Ouro de 2016, votação do site Samba Foot, em que participam jornalistas, jogadores, ex-jogadores e o público em geral.

O novo campeão Coutinho teve 32,13% dos votos, contra 27,88% de Neymar. Casemiro, do Real Madrid, recebeu 13,35% dos votos. Desde que chegou ao Barcelona, Neymar havia vencido todas as edições que disputou, em 2015 e 2015, e perdeu a chance de alcançar o zagueiro Thiago Silva, o campeão em 2011, 2012 e 2013.

Coutinho não ergueu nenhuma taça em 2016, mas foi novamente a grande referência do Liverpool, com 13 gols no ano. Ele também foi o artilheiro da seleção brasileira em 2016, com cinco gols, ao lado de Gabriel Jesus. Neymar marcou quatro.

Todos os vencedores do prêmio Samba de Ouro:

2008 – Kaká (Milan)

2009 – Luis Fabiano (Sevilla)

2010 – Maicon (Inter de Milão)

2011 – Thiago Silva (Milan)

2012 – Thiago Silva (PSG)

2013 – Thiago Silva (PSG)

2014 – Neymar (Barcelona)

2015 – Neymar (Barcelona)

2016 – Philippe Coutinho (Liverpool)