Coritiba e Nacional, do Uruguai, disputam por Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho conseguiu convencer dirigentes de futebol de que não está aposentado. Dias depois do tradicional clube uruguaio Nacional revelar seu interesse em contratar o meia brasileiro de 36 anos, o Coritiba também realizou proposta oficial e inclusive já se reuniu com o representante e irmão de Ronaldinho, Roberto de Assis.

A possível chegada de Ronaldinho à capital paranaense é vista como um golpe certeiro de marketing e já empolgou os torcedores. Montagens de Ronaldinho no Couto Pereira, com as hashtags “R10noCoxa”, TragamOBruxo” e “VemProCoxa” se espalharam pelas redes sociais.

A proximidade de Ronaldinho com o ex-lateral Juliano Belletti, que deixou de ser comentarista para assumir o cargo de diretor de relações internacionais do Coritiba, seria um dos trunfos da equipe paranaense para vencer a concorrência uruguaia. Assis, porém, declarou recentemente que o objetivo do irmão é disputar a Copa Libertadores, algo que só seria possível em 2017 pelo Nacional.

Na semana passada, o presidente do clube de Montevidéu, José Luis Rodríguez, disse que a contratação de Ronaldinho dependia da ajuda de um patrocinador. “A tentativa existe, mas é difícil. Estamos conversando há 20 dias. Estamos buscando patrocinadores para viabilizar a situação”, declarou à rádio local 1010AM.

Ao jornal uruguaio Ovación, Heber Lambert, membro da comissão diretiva do Nacional, afirmou nesta terça-feira que segue negociando com Ronaldinho e que a situação deve ser definida entre esta e a próxima semana. O dirigente trata a situação como “complicada”, mas disse que as “conversas avançaram e existe vontade” do jogador. Por lá, torcedores do Nacional também estão eufóricos com a possibilidade de ter um jogador duas vezes eleito melhor do mundo no elenco.

Ronaldinho não joga uma partida oficial desde setembro de 2015, quando rescindiu contrato com o Fluminense. Desde que deixou o clube carioca, o craque vem faturando com a presença em eventos e amistosos internacionais. Em 2016, Ronaldinho marcou presença em amistosos de equipes no Equador, no Peru, nos Estados Unidos e até jogou futsal na Índia – sempre, claro, recebendo um gordo cachê.