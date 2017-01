Coritiba anuncia contratação do atacante Rildo

O Coritiba tem um novo reforço para a temporada de 2017. Neste domingo, o Coxa anunciou oficialmente a contratação do atacante Rildo, que estava no Corinthians. O jogador já assinou contrato com a equipe paranaense e é esperado para a reapresentação da equipe no próximo dia 4 de janeiro.

No Coxa, Rildo irá trabalhar com um velho conhecido. Isto porque seu treinador será Paulo César Carpergiani, com quem trabalhou em passagens pelo Vitória e pela Ponte Preta. O atacante exaltou o técnico.

“O Carpegiani eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele no Vitória e na Ponte Preta, e ele sabe das minhas características para aproveitar da melhor forma”, declarou o jogador.

No Corinthians, o atacante atuou por um ano e meio e até teve bons momentos. No entanto, foi prejudicado por lesões e acabou perdendo espaço. Com isso, o Timão liberou o atleta para conversar com outras equipes ainda no final de 2016, facilitando a transferência para o Coxa.

Rildo possui passagens por diversos times do futebol brasileiro. O atacante iniciou sua carreira no Fernandópolis-SP, depois passou por Ferroviária, Vitória e Ponte Preta. Na Macaca, o jogador ainda foi emprestado para alguns times, como Santos e Corinthians, antes de chegar ao Coritiba.

(com Gazeta Press)