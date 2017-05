Corinthians perde chance de liderar na estreia no Brasileiro

Atual campeão paulista, o Corinthians apenas empatou com a Chapecoense em 1 a 1 neste sábado à noite, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Corinthians, em São Paulo. O resultado interrompeu a sequência de bons resultados do Corinthians, que, depois superar a Ponte Preta na decisão estadual, havia eliminado a Universidad de Chile em Santiago no meio de semana, pela fase preliminar da Copa Sul-Americana. Mais de 31 400 torcedores assistiram ao jogo no estádio.

O atacante Jô abriu o placar para a equipe paulista aos 22 minutos do primeiro tempo: Fagner fez boa jogada saindo da direita, perto do meio de campo, avançou e serviu a bola para Rodriguinho na entrada da área. O meia passou para Jô, que, em jogada individual, girou o corpo na altura da marca do pênalti e chutou longe do alcance do goleiro. Mas a Chapecoense, vencedora do Campeonato Catarinense, chegou ao empate aos 11 minutos do segundo tempo: Arthur aproveitou cruzamento e cabeceou no travessão. No rebote, Wellington Paulista marcou.

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Vitória em Salvador, no domingo; um dia antes, a Chapecoense receberá em casa o Palmeiras.