Corinthians inaugura time de vôlei e apresenta Serginho

Campeão brasileiro no basquete feminino e no futsal masculino, o Corinthians anunciou nesta terça-feira que terá um time também no vôlei masculino. Em apresentação no CT Joaquim Grava, a diretoria do clube explicou que a equipe terá sede em Guarulhos, cidade parceira do projeto. O principal destaque do novo time será o bicampeão olímpico Serginho, confesso torcedor corintiano.

Visivelmente emocionado e com a voz embargada, o atleta comemorou a parceria e agradeceu aos envolvidos no projeto. “É muito difícil para mim estar aqui hoje pelo simples fato de poder jogar no time de coração. A gente sabe que o Corinthians não é só futebol, é uma paixão, uma religião. Estou realizando meu sonho: poder vestir a camisa do time pelo qual eu amo e representar a cidade que eu tanto amo também, que me fez não passar fome na juventude e me fez ser um atleta profissional, campeão olímpico”, disse.

O líbero aproveitou para confirmar a presença de outro atleta famoso na equipe. “É o Sidão. Um central consagrado, vice-campeão olímpico (em Londres 2012) que teve lesões ano passado, mas que fechou o projeto na hora”, finalizou. As questões salariais e contratuais não foram reveladas, mas o jogador fez questão de afirmar que a parceria não envolve dinheiro público. “Sabemos das prioridades, educação, saúde. Então só para o povo saber e apoiar, porque a Prefeitura de Guarulhos foi a única a abrir as portas para o projeto”, enfatizou.

A nova equipe de vôlei do Corinthians será treinada por Alexandre Stanzioni. O elenco se apresentará para dar início aos treinamentos no dia 12 de junho, visando as disputas da Copa Paulista e Copa Ouro, que dão vaga para a Superliga 2017/18.