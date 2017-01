Corinthians goleia Vasco nos EUA com gafe no placar

O Corinthians se garantiu na decisão da Florida Cup ao golear o Vasco da Gama por 4 a 1, na noite desta quarta-feira, no Bright House Networks Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Em seu primeiro compromisso no ano, o time paulista dirigido por Fabio Carille jogou bem e venceu com gols de Camacho, Marlone, Marquinhos Gabriel e do turco Kazim. Éder Luís descontou para o Vasco.

Uma cena curiosa chamou a atenção antes da partida: os escudos dos clubes brasileiros foram trocados no placar eletrônico. Além disso, estava escrito “Corinthian”, pois não cabia o “S” no fim. A gafe dos americanos foi solucionada, com escudos corretos e a sigla “SSCP” para identificar o Sport Club Corinthians Paulista.

Com a vitória, o Corinthians aguarda o vencedor da partida desta quinta-feira, às 22h (de Brasília), entre São Paulo e River Plate. A decisão do torneio da Flórida acontece no sábado, às 21h.