Corinthians é o campeão brasileiro – das redes sociais

O Corinthians segue no topo do futebol brasileiro, ao menos nas redes sociais. Estudo feito pelo Ibope Repucom e divulgado nesta quinta-feira mostra que o clube paulista é o mais popular nas principais redes somando seu número de seguidores no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Em seguida aparece o Flamengo, que vem crescendo nas redes, e está bem próximo do time de São Paulo.

Contando apenas Instagram e YouTube, as duas redes sociais nas quais os clubes demoraram mais a investir, o Flamengo já tem pequena vantagem sobre o Corinthians. O clube paulista, porém, segue reinando nas redes mais decisivas da pesquisa, com mais de 11 milhões de curtidas no Facebook e 4,8 milhões de seguidores no Twitter.

No Instagram, apenas o Flamengo, Corinthians e São Paulo ultrapassaram a marca de um milhão de usuários. Já no YouTube, o líder é o Palmeiras, com 514.491 seguidores. O Santos, que investiu bem em sua TV, é o segundo colocado, com 440.429 seguidores.

O levantamento também destaca que, nos últimos seis meses, o Palmeiras registrou o seu maior crescimento na página oficial do time no Facebook ao garantir o título brasileiro. A tragédia na Colômbia, de novembro do ano passado, impulsionou as redes sociais da Chapecoense. O clube catarinense já é o sétimo colocado da lista.

A lista completa: