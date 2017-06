Corinthians domina São Paulo e mantém invencibilidade

O Corinthians venceu neste domingo o São Paulo e manteve a invencibilidade contra o rival na Arena Itaquera, no duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Fábio Carille, embalado pela goleada contra o Vasco, ganhou por 3 a 2, com gols de Romero, Gabriel e Jadson. No clássico, em seis jogos dentro de casa contra o São Paulo, o Corinthians venceu quatro e empatou duas vezes, desde a inauguração do Itaquerão em 2014.

A campanha do Corinthians na temporada chega a 19 jogos seguidos sem derrota. O último revés do atual campeão paulista foi em março, ainda pelo estadual, quando perdeu de 1 a 0 para a Ferroviária. No Itaquerão, a equipe não perde a 14 jogos desde a derrota por 1 a 0 contra o Santo André, em fevereiro. O resultado deste domingo deixa o Corinthians na liderança isolada, com 16 pontos, enquanto o São Paulo cai da sétima para a oitava posição, com 9 pontos, ainda sem marcar nenhum fora de casa.

O Jogo

Logo no começo da partida, o Corinthians mostrou a tática ofensiva e de pressão que seria usada durante o clássico. Já aos 6 minutos de jogo, o atacante Romero recebeu passe magistral de Marquinhos Gabriel na entrada da pequena área, driblou o goleiro Renan Ribeiro e finalizou para marcar o primeiro do Corinthians.

Mesmo pressionado, os visitantes, na bola parada empataram aos 17 minutos. O lateral Júnior Tavares cobrou falta do meio de campo e o atacante Gilberto, sozinho, concluiu de cabeça, sem chances para Cássio. Aos 40 do primeiro tempo, o atacante Jô arrancou no canto direito, entrou na área e chutou. Renan Ribeiro defendeu e, no rebote, o volante Gabriel marcou o segundo dos donos da casa.

No segundo tempo, o São Paulo apresentou leve melhora com duas chances de gol com o atacante Gilberto. Mas a ofensiva são-paulina durou pouco. Aos 16 minutos, o árbitro marcou pênalti em falta marcada no atacante Jô. O meio-campista Jadson foi para a bola e cobrou com perfeição: 3 a 1 para o Corinthians. O jogo ficou equilibrado, com jogadas dos dois lados e boas defesas de Cássio e Renan Ribeiro. Aos 38 minutos do segundo tempo, o Sâo Paulo ainda descontou com Wellington Nem, que aproveitou cruzamento de Bruno para só empurrar para o gol.