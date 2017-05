Copa Sul-Americana: São Paulo é eliminado com empate em casa

Depois de ser eliminado do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, o São Paulo sofreu mais um duro golpe nesta quinta-feira. No Morumbi, o time tricolor empatou por 1 a 1 com o Defensa y Justicia, da Argentina, e deixou a Copa Sul-Americana na primeira fase por causa do gol marcado fora de casa pelo adversário – o jogo de ida foi 0 a 0.

Desta forma, a única competição que resta ao São Paulo nesta temporada é o Campeonato Brasileiro, que terá início neste fim de semana. Rogério Ceni tem enfrentado muitas dificuldades para fazer sua equipe jogar um bom futebol, e isso ficou muito claro nesta quinta.

O São Paulo abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, com um gol de Thiago Mendes. Havia no ar a impressão de que o time eliminaria com facilidade o pequeno clube da Argentina, mas não foi o que ocorreu. Cinco minutos depois, Castellani empatou o jogo após uma falha do zagueiro Lucão.

A partida, então, tornou-se um pesadelo para o São Paulo. Desorganizado e nervoso, o time tricolor não conseguia criar chances de gol e ficava exposto aos contra-ataques do Defensa y Justicia, uma equipe bem treinada e muito consciente. No segundo tempo, os argentinos foram os donos da partida. Além de não terem dificuldades para anular o ataque são-paulino, eles tiveram várias oportunidades para fazer o gol da virada, o que só não ocorreu por falta de capricho nas finalizações.