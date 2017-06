Copa do Brasil: Palmeiras vai às quartas com derrota no Sul

O Palmeiras conseguiu uma dramática classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. No Beira-Rio, o campeão brasileiro foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1 e avançou na competição por causa do gol marcado fora de casa – a equipe havia vencido a primeira partida por 1 a 0.

Sob forte chuva em Porto Alegre, o Inter ignorou o favoritismo do adversário e abriu o placar na primeira etapa com um gol de D’Alessandro. Depois do intervalo, o time gaúcho continuou jogando melhor e ampliou sua vantagem graças a um tento de Nico López.

Ao fazer 2 a 0, no entanto, o Inter se encolheu muito e deu espaço para o Palmeiras avançar. Mesmo sem jogar bem, a equipe paulista passou a fazer muitos cruzamentos para a área adversária e, em um deles, Thiago Santos marcou o gol da classificação.

Atlético vai em frente

Em Belo Horizonte, o Atlético-MG conquistou sua vaga na próxima etapa da Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 0 sobre o Paraná Clube, que havia vencido a partida de ida por 3 a 2.

Os mineiros abriram o placar na primeira etapa com um gol olímpico de Otero, que contou com valiosa colaboração do goleiro Léo. No segundo tempo, Fred marcou o segundo do Atlético e deu tranquilidade à sua equipe.