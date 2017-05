Copa do Brasil: Palmeiras bate Internacional com um gol contra

Um gol contra do zagueiro Léo Ortiz deu ao Palmeiras uma importante vantagem sobre o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil. A vitória por 1 a o no Allianz Parque, em São Paulo, permite que os campeões brasileiros joguem por um empate na partida de volta, no dia 31, para avançar na competição nacional.

Em seu segundo jogo desde que voltou ao Palmeiras, o técnico Cuca escalou seu time titular para enfrentar o Internacional – havia rumores de que ele usaria um time misto. Os donos da casa tiveram boas oportunidades para abrir o placar no primeiro tempo, assim como os visitantes, e quem colocou a bola no gol foi o zagueiro colorado Léo Ortiz, mas foi contra sua própria meta.

Na segunda etapa, as duas equipes continuaram criando chances de gol. O Internacional, mesmo tendo entrado no confronto como azarão, teve personalidade e chegou muito perto do empate. A atuação dos gaúchos, que estão na Série B, dá à torcida colorada esperança de que a classificação poderá ser obtida em Porto Alegre.