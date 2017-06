Copa do Brasil: Luxemburgo estreia no Sport com eliminação

Vanderlei Luxemburgo iniciou sua trajetória no Sport de uma maneira desagradável: com uma eliminação em casa. Na Ilha do Retiro, a equipe pernambucana empatou nesta quarta-feira por 1 a 1 com o Botafogo e viu o adversário avançar para as quartas de final da Copa do Brasil por causa da vitória carioca por 2 a 1 na partida de ida.

A equipe de Luxemburgo teve mais posse de bola e finalizou mais no primeiro tempo, mas o Botafogo mostrou sua eficiência. O time alvinegro saiu na frente no placar com um gol de Roger e marcou o segundo com Rodrigo Pimpão, mas o gol foi incorretamente anulado por impedimento.

No segundo tempo, o Sport ficou com um jogador a menos quando Rogério foi expulso, mas ainda assim conseguiu empatar a partida com um gol de cabeça do zagueiro Durval. Nos minutos finais, o time da casa pressionou muito os cariocas, mas não conseguiu o gol que levaria a decisão para os pênaltis.