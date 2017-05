Copa do Brasil: Internacional desafia Palmeiras em São Paulo

Depois de eliminar o Corinthians na quarta fase da Copa do Brasil, com uma vitória nos pênaltis em São Paulo, o Internacional desafiará mais um clube paulista no torneio, desta vez pelas oitavas de final. No Allianz Parque, às 21h45, o clube gaúcho enfrentará o Palmeiras desejando ao menos um empate para disputar o jogo de volta, em Porto Alegre, em boa situação.

O Palmeiras deverá ter a mesma equipe que derrotou o Vasco por 4 a 0, no último domingo, na abertura do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca, em seu segundo jogo desde a volta ao clube, não pretende deixar de lado a Copa do Brasil, embora o time tenha a pretensão de vencer o Brasileiro e a Taça Libertadores da América.

O Inter, por sua vez, também deverá ser o mesmo que estreou na Série B com vitória sobre o Londrina, no sábado. O atacante William Potker não pode jogar, pois já disputou partidas da Copa do Brasil pela Ponte Preta.

Confronto de tricolores no Sul

Também às 21h45, Grêmio e Fluminense vão se enfrentar em Porto Alegre. A equipe gaúcha, atual campeã da competição, não vai contar com o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que está machucado e será substituído por Bruno Cortez.

O time carioca está animado pela vitória sobre o Santos, na estreia no Brasileiro. Abel Braga poderá escalar como titular o meia Gustavo Scarpa, jogador mais talentoso do Fluminense, que se recuperou recentemente de uma lesão e jogou alguns minutos contra a equipe santista.