Copa do Brasil: Grêmio se impõe no Maracanã e avança

O Grêmio se classificou com muita autoridade para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time gaúcho foi ao Maracanã e derrotou o Fluminense por 2 a 0, eliminando os cariocas da competição. Na partida de ida, em Porto Alegre, o Grêmio já havia derrotado o adversário por 3 a 1.

O Fluminense começou a se complicar logo aos 4 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Nogueira foi expulso por causa de uma falta brusca em Luan. Aos 17, o atacante gremista, em noite inspirada, abriu o placar. E o time gaúcho ampliou sua vantagem ainda na etapa inicial, com um gol de Pedro Rocha.

Com o segundo gol dos visitantes, o Fluminense teria de marcar cinco vezes para se classificar, o que fez o jogo ficar morno no segundo tempo. A equipe carioca sabia que não havia como evitar a eliminação e o Grêmio se poupou para as próximas partidas.

Vitória rubro-negra

Em Curitiba, o Atlético-PR também se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Na Arena da Baixada, o time rubro-negro derrotou o Santa Cruz por 2 a 0, com gols de Nikão e Lucho González. A partida de ida, em Recife, havia terminado empatada por 0 a 0.