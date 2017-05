Copa do Brasil: Grêmio abre boa vantagem sobre o Fluminense

O Grêmio está perto da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Jogando em seu estádio, em Porto Alegre, a equipe gaúcha derrotou o Fluminense por 3 a 1, de virada, e poderá perder por um gol de diferença na partida de volta, que será disputada no dia 31, no Rio de Janeiro.

O Fluminense abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, quando o zagueiro Renato Chaves aproveitou um escanteio cobrado por Marcos Júnior para marcar de cabeça. E o Grêmio deu sua resposta ao 17, com um belo gol marcado pelo volante Arthur.

Na etapa final, o domínio dos gaúchos ficou mais evidente. A defesa carioca se viu muito pressionada, e não conseguiu manter o empate, que seria ótimo para o Fluminense. O argentino naturalizado paraguaio Lucas Barrios marcou duas vezes e deu a vitória ao Grêmio, que comemorou muito o triunfo sobre um forte adversário.