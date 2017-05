Copa do Brasil: Flamengo vai às quartas com vitória em Goiânia

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo confirmou seu favoritismo nesta quarta-feira e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Em Goiânia, a equipe carioca conquistou a vaga ao derrotar o Atlético-GO por 2 a 1. A primeira partida, no Maracanã, terminou empatada por 0 a 0.

Apesar de não jogar bem, o Flamengo abriu o placar na primeira etapa com um gol de Guerrero, mas o Atlético não foi para o intervalo em desvantagem, pois Jorginho marcou o tento de empate. Na segunda etapa, Matheus Sávio, que havia iniciado a partida na reserva, fez o gol que deu a vaga ao rubro-negro carioca.

Derrota mineira

Em Curitiba, o Atlético-MG começou mal sua campanha na Copa do Brasil. O atual vice-campeão do torneio foi derrotado pelo Paraná Clube por 3 a 2, no Couto Pereira, e terá de derrotar os paranaenses no jogo de volta, semana que vem, em Belo Horizonte, para se classificar.

Felipe Alves e Guilherme Biteco (duas vezes) marcaram para os donos da casa, enquanto Elias e Robinho fizeram os gols do Atlético.