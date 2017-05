Copa do Brasil: Flamengo decide classificação em Goiânia

Quatro dias depois de derrotar o Atlético-GO por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, em Goiânia, o Flamengo voltará ao Serra Dourada para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, às 21h45, contra o mesmo adversário. Um empate com gols classifica os cariocas, já que o jogo de ida, no Maracanã, terminou 0 a 0. Um novo empate sem gols levará a decisão para os pênaltis.

O técnico do Flamengo, Zé Ricardo, não vai contar nesta quarta-feira com Gabriel, Berrío e Everton, todos machucados. Como os três são jogadores que atuam pelos lados do gramado, uma das opções do treinador é escalar o lateral-direito Rodinei mais adiantado, na linha do meio de campo.

Duelo no Paraná

Em Curitiba, Paraná e Atlético-MG vão abrir sua série de oitavas de final às 21h45, no Couto Pereira. Apesar de estar envolvido também com o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América, o time mineiro deverá entrar em campo com sua força máxima. O objetivo é obter um bom resultado e, assim, disputar com tranquilidade o jogo de volta, marcado para a próxima semana, em Belo Horizonte.