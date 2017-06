Copa do Brasil: Cruzeiro se garante como ‘intruso’ nas quartas

O Cruzeiro empatou por 0 a 0 com a Chapecoense nesta quinta-feira, em Chapecó, e se tornou o “intruso” das quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque as outras sete equipes que continuam vivas na competição vieram da Taça Libertadores da América. A classificação dos mineiros ocorreu por causa da vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Belo Horizonte.

Na segunda-feira, será realizado no Rio de Janeiro o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Não haverá restrição de cruzamentos entre os oito classificados, que são os seguintes: Flamengo, Santos, Atlético-MG, Atlético-PR, Palmeiras, Grêmio, Botafogo e Cruzeiro.

Na Arena Condá, a Chapecoense atacou bastante no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Na segunda etapa, o lateral-esquerdo Reinaldo quase marcou com um chute que se chocou contra o travessão. Nos contra-ataques, o Cruzeiro teve algumas boas chances para vencer o jogo, mas não soube aproveitá-las. Nos minutos finais, a equipe catarinense foi para o tudo ou nada, mas não teve sucesso.