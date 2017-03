Copa Davis: Federação pretende acabar com partidas em cinco sets

A Federação Internacional de Tênis (ITF) planeja reduzir a duração dos jogos da Copa Davis, tradicional competição por países, e, assim, evitar duelos intermináveis como o protagonizado por João “Feijão” Souza em 2015, em Buenos Aires, contra o argentino Leonardo Mayer. Na ocasião, eles ficaram em quadra por 6h41, recorde do torneio, com vitória de Mayer.

Os dirigentes da ITF desejam que as partidas da Davis passem a ter a duração máxima de três sets, como ocorre na Federation Cup, versão feminina do torneio. Outra ideia “roubada” do evento das mulheres é a redução de cada confronto de três para dois dias. As mudanças, no entanto, só poderão entrar em vigor se forem aprovadas na Audiência Geral Anual da entidade, em agosto.

O duelo entre Feijão e Mayer é o segundo mais longo da história do tênis, e o mais longo sem interrupção. O recorde é da partida entre o americano John Isner e o francês Nicolas Mahut na edição de 2010 de Wimbledon, que durou 11h06, mas foi disputada em três dias por causa de interrupções provocadas por falta de luz natural.