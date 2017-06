Copa das Confederações tem 65% dos ingressos vendidos

A secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, confirmou que já foram vendidos 65% dos ingressos para a Copa das Confederações. O anúncio foi feito nesta sexta-feira em São Petersburgo, durante apresentação da competição que começa neste sábado, com a partida entre Rússia e Nova Zelândia. Samoura declarou que “toda a experiência e conhecimento adquiridos terão um enorme valor para 2018”, referindo-se à Copa do Mundo do próximo ano.

“A expectativa é de um total de 480.000 espectadores durante a competição. Já chegamos ao número de 65% de entradas distribuídas, num país em que a cultura para grandes eventos é de comprar no último minuto. Por exemplo, os ingressos para a partida entre Rússia e Portugal estão todas vendidas há semanas”, disse.

“Tudo está pronto para os torcedores, as equipes e os árbitros. E não me refiro somente à infraestrutura, mas também às medidas para que as pessoas do mundo todo se sintam bem-vindas à Rússia, como o trem gratuito entre as cidades anfitriãs”, declarou Vitaly Mutko, vice-primeiro-ministro russo e presidente do Comitê de Organização.

(Com AFP)