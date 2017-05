Copa das Confederações: Rússia pode ter dois brasileiros

A Federação Russa divulgou nesta segunda-feira a lista de jogadores pré-convocados para a Copa das Confederações, que será realizada no país em junho. Entre os escolhidos pelo técnico Stanislav Cherchesovym estão dois atletas nascidos no Brasil: o zagueiro/lateral Mário Fernandes e o goleiro Guilherme Marinato.

A inclusão dos dois jogadores na lista, no entanto, não garante que eles vão representar a Rússia na competição. Isso porque a relação de 30 nomes sofrerá um corte de sete atletas até o dia 7 de junho.

Ex-jogador do Grêmio, Mário Fernandes chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2011. Atuando como lateral-direito na época, o atleta foi chamado por Mano Menezes para o Superclássico das Américas, contra a Argentina, mas não se apresentou alegando “problemas particulares”. Ele foi para o CSKA em 2012 e conseguiu a cidadania russa em 2016.

Guilherme Marinato começou a carreira no Atlético-PR. Quatro anos mais tarde, o goleiro se transferiu para o Lokomotiv Moscou, no qual atua até hoje. Ele tem em seu histórico oito partidas pela seleção russa, duas como titular.

País-sede da Copa do Mundo de 2018, a Rússia faz parte do Grupo A da Copa das Confederações, juntamente com México, Nova Zelândia e Portugal. O Grupo B terá Alemanha, Chile, Camarões e Austrália. A abertura do torneio será no dia 17 de junho e a final, no dia 2 de julho.

(Com Gazeta Press)