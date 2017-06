Copa das Confederações: Portugal bate Rússia com gol de Cristiano

A seleção portuguesa bateu a anfitriã Rússia por 1 a 0 e conseguiu sua primeira vitória na Copa das Confederações na tarde desta quarta-feira, em Moscou. Mais uma vez, o destaque do jogo foi Cristiano Ronaldo, que marcou, de cabeça, o gol do triunfo dos campeões europeus.

Portugal, que empatou com o México na estreia, foi a quatro pontos e lidera o Grupo A. A Rússia, que venceu a Nova Zelândia na estreia, permanece com três pontos. Mexicanos e neozelandeses se enfrentam ainda na tarde desta quarta-feira, a partir das 15h (de Brasília).

No único jogo do torneio que teve ingressos esgotados, Cristiano marcou logo aos oito minutos de partida, ao aparecer na segunda trave e completar cruzamento da esquerda de Raphael Guerreiro.

O gol de cabeça também manteve uma marca histórica: Cristiano fez ao menos um gol em todas as grandes competições que disputou por Portugal (Copa das Confederações-2017, Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014, Eurococopa de 2004, 2008, 2012 e 2016 e Olimpíada de 2004).

O astro do Real Madrid ainda teve boas chances, mas seus chutes pararam nas mãos do goleiro Igor Akinfeev, que completou 100 jogos com a camisa da Rússia. Portugal seguiu mandando no jogo e perdeu boas chances na segunda etapa, em finalizações de André Gomes e Cristiano.

Apesar de jogar em casa, a Rússia seguiu demonstrando fragilidade. O time até melhorou no complemento, mas só assustou efetivamente o goleiro Rui Patrício aos 46 minutos, quando Dzhikiya cabeceou raspando o travessão. Pela segunda vez consecutiva, Cristiano Ronaldo recebeu o prêmio de melhor do jogo.