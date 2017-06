Copa das Confederações: Alemanha e Chile duelam por classificação

A primeira equipe classificada para as semifinais da Copa das Confederações pode ser conhecida nesta quinta-feira. Alemanha e Chile se enfrentam pela segunda rodada do torneio às 15h (de Brasília) na Arena Kazan, na Rússia, e o vencedor tem boas chances se classificar antecipadamente para a próxima fase.

O confronto entre os líderes do Grupo B, ambos com três pontos, promete ser um dos mais interessantes do torneio. A Alemanha contará com Julian Draxler, do PSG, que se tornou o destaque de sua seleção na competição com a ausência dos principais nomes do elenco. O Chile, por sua vez, terá em Arturo Vidal, do Bayern de Munique, seu líder em campo.

Para que Alemanha ou Chile avancem de fase nesta quinta-feira, em caso de vitória de uma destas seleções, basta um empate no outro jogo da rodada. Às 12h (de Brasília), Camarões e Austrália se enfrentam no estádio São Petersburgo, na cidade de mesmo nome, na Rússia. Quem vencer seguirá com chances de classificação e quem perder poderá ser eliminada. As duas equipes estão na lanterna no Grupo B, com nenhum ponto anotado.