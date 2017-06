Conte dispensou Diego Costa por SMS; saiba qual foi a mensagem

Diego Costa surpreendeu o mundo na última quarta-feira ao revelar que está de saída do Chelsea devido a uma mensagem de texto enviada pelo treinador da equipe, Antonio Conte. Nesta sexta-feira, o diário espanhol As revelou o conteúdo do SMS enviado pelo técnico italiano ao atacante brasileiro naturalizado espanhol.

“Olá, Diego, espero que esteja bem. Obrigado pela temporada que passamos juntos. Boa sorte no próximo ano, mas você não faz parte dos meus planos“, teria sido a breve mensagem de Conte. Servindo a seleção espanhola, Diego Costa falou sobre o caso na última quarta-feira.

“Vou ser honesto: outro dia Conte me mandou uma mensagem dizendo que ele não faço parte dos seus planos. Sou jogador do Chelsea porque tenho contrato, mas o treinador não me quer e por isso terei que sair”, disse, antes de desabafar. “Não sei por quê ele não me quer. Talvez porque eu tenha feito uma temporada ruim”, ironizou. Costa foi campeão inglês e marcou 20 gols em 35 partidas.

Costa avisou que já está procurando por um novo clube e admitiu que o Atlético de Madrid, de onde saiu para defender o time inglês, é uma possibilidade. O obstáculo é que o clube espanhol sofreu punição da Fifa e não pode contratar reforços até janeiro de 2018. “Ficar quatro meses sem jogar é complicado, mas as pessoas sabem o quanto gosto dos companheiros do Atlético e de viver em Madri, mas tenho que pensar em meu futuro também.”

De acordo com o As, o Chelsea estaria bastante insatisfeito com a repercussão do caso e com a frieza de Conte para tratar com o jogador. Os dirigentes consideram que o italiano cometeu um “erro grave” ao desvalorizar um dos atletas mais caros do elenco no mercado.