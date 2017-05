Conmebol, em busca de melhor imagem, lança novo logo

A Conmebol, que nos últimos anos esteve envolvida em diversos escândalos de corrupção, mostra-se disposta a limpar sua imagem. Agora sob a presidência do paraguaio Alejandro Domínguez, a confederação sul-americana realizou nesta quarta-feira um simpósio na sede da entidade, em Assunção, no Paraguai, com a presença de personalidades do futebol como o colombiano Carlos Valderrama, o argentino Javier Zanetti e os brasileiros Carlos Alberto Parreira, Juninho Paulista e Mauro Silva. No evento, foi apresentado o novo logotipo da Conmebol, bem diferente do antigo.

A “nova Conmebol” tem identidade visual predominantemente azul, assim como seu novo logo (semelhante ao da Uefa). O mapa do continente e a bola ganharam ares mais modernos e as bandeiras dos países foram retiradas. Destaca-se também o ano de fundação da Conmebol, que em 2016 completou cem anos em meio ao auge dos escândalos envolvendo diversos de seus dirigentes.

Alejandro Domínguez assumiu a presidência em janeiro do ano passado prometendo limpar a imagem da entidade com bastante transparência. Nesta quarta, ele celebrou o fato de a entidade estar com “as contas abertas ao público pela primeira vez em 100 anos.” “Temos muito a fazer, mas já fizemos o mais difícil, que era dar o primeiro passo”, disse o dirigente.

A Conmebol também apresentou um novo slogan, “cree en grande” (pense grande, em tradução livre), e exibiu vídeos com imagens dos grandes momentos da história do futebol sul-americano.

