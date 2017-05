Com dois gols de Coutinho, Liverpool goleia West Ham no Inglês

Com dois gols e uma assistência, o meia Philippe Coutinho, mais uma vez, foi o destaque do Liverpool e ajudou sua equipe a emplacar uma goleada de 4 a 0 sobre o West Ham, neste domingo, no Estádio Olímpico de Londres, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês. O resultado deixou a equipe, comandada pelo técnico Jürgen Klopp, na terceira posição, muito perto de garantir uma vaga na Liga dos Campeões.

Coutinho começou a se destacar aos 35 minutos do primeiro tempo, quando deu uma linda assistência para o atacante Sturridge tocar com categoria na saída do goleiro e abrir o placar. Na segunda etapa, o Liverpool foi mais incisivo e construiu o resultado com facilidade. O segundo gol veio aos 12 minutos: o meia holandês Wijnaldum acertou uma bola no travessão, sobrando na entrada da área para Coutinho limpar dois marcadores do West Ham e chutar às redes do goleiro Adrían marcou no rebote.

Apenas quatro minutos depois, Philippe Coutinho apareceu novamente para decidir. Ele iniciou e finalizou, em grande jogada individual, um contra-ataque que culminou em um golaço. No lance, o camisa 10 brasileiro partiu de antes do meio-campo pela esquerda, trocou passes na intermediária e entrou na área para driblar um marcador e fazer o terceiro do Liverpool. O atacante belga Origi fechou a conta, aos 31 minutos, aproveitando mais uma sobra na área.

Tabela – O time chegou aos 73 pontos e desbancou o City, que tem 72, mas apresenta um jogo a menos na tabela. O Arsenal, com 69, também está na briga pela última vaga direta na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. Na vice-liderança, o Tottenham já está praticamente assegurado, com seus 77 pontos. O campeão Chelsea, com 87, está garantido.

(Com EFE e Estadão Conteúdo)