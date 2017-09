Com assistência de Jesus, City bate o Chelsea e segue em primeiro

O brasileiro Gabriel Jesus voltou a ser decisivo para uma vitória do Manchester City no Campeonato Inglês. Neste sábado, o atacante fez o pivô no campo de ataque e deu a assistência para o belga Kevin De Bruyne marcar o único gol do triunfo por 1 a 0 contra o Chelsea, no estádio Stamford Bridge, em Londres.

O gol saiu aos 21 minutos do segundo tempo. Gabriel Jesus recebeu passe do próprio De Bruyne e tabelou rápido com o belga, que avançou livre de marcação até chutar da entrada da área, no canto esquerdo do goleiro Courtois. A vitória deixou a equipe comandada por Pep Guardiola com 19 pontos, na liderança da Premier League.

O City lidera a competição graças ao saldo de gols superior ao do Manchester United — 20 contra 19. O time rival, dirigido pelo português José Mourinho, aplicou neste sábado uma goelada por 4 a 0 contra o Crystal Palace. Fellaini, duas vezes, Juan Mata e Lukaku foram os autores dos gols do United.

O Chelsea, campeão inglês na última temporada, caiu para a quarta colocação, com 13 pontos. A terceira posição ficou com o Tottenham, que goleou o Huddersfield Town por 4 a 0, também neste sábado. Os gols foram marcados por Kane, duas vezes, Ben Davies e Sissoko.

Rogério Ceni na torcida

Uma cena curiosa chamou a atenção durante o jogo entre City e Chelsea. O ídolo são-paulino Rogério Ceni foi flagrado pelas câmeras de televisão no setor destinado à torcida visitante. O ex-goleiro, que teve breve passagem como técnico do São Paulo neste ano, está na Inglaterra para aprimorar os seus conhecimentos táticos. Ele já havia visitado o centro de treinamento do Tottenham na sexta-feira.