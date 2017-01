Clube uruguaio estuda contratação de Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho garante que não está aposentado e ainda há quem acredite nisso. O tradicional Nacional, do Uruguai, revelou nesta segunda-feira que avalia a possibilidade de contratar o astro brasileiro de 36 anos para a temporada 2017. O presidente do clube de Montevidéu, José Luis Rodríguez, disse que a possibilidade ainda é remota por questões financeiras, mas confia na ajuda de um patrocinador.

“A tentativa existe, mas é difícil. Estamos conversando há 20 dias. Estamos buscando patrocinadores para viabilizar a situação. O orçamento do Nacional não inclui um valor possível para pagar Ronaldinho pelas partidas que joga”, declarou o presidente para a rádio local 1010AM.

O dirigente exaltou a carreira de Ronaldinho, estrela do Barcelona e da seleção brasileira e ídolo por onde passou. “Estamos falando de um jogador que, não faz muito tempo, foi o melhor jogador do mundo. Além disso, ganhou a própria Libertadores três anos atrás, pelo Atlético Mineiro”, destacou Rodríguez.

Ronaldinho não joga uma partida oficial desde setembro de 2015, quando rescindiu contrato com o Fluminense. Desde que deixou o clube carioca, o craque eleito o melhor do mundo em 2004 e 2005 vem faturando com a presença em eventos e amistosos internacionais. Em 2016, Ronaldinho marcou presença em amistosos de equipes no Equador, no Peru, nos Estados Unidos e até jogou futsal na Índia – sempre, claro, recebendo um gordo cachê.

(com agência AFP)